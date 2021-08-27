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Erzincan'da kayalıklarda mahsur kalan keçileri JAK ve AFAD ekipleri kurtardı - Son Dakika

Erzincan'da kayalıklarda mahsur kalan keçileri JAK ve AFAD ekipleri kurtardı

27.08.2021 17:11
Erzincan'da kayalıklarda mahsur kalan keçileri JAK ve AFAD ekipleri kurtardı, System.String[]

Erzincan'ın Kemah ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçiler, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Erzincan'ın Kemah ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçiler, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Doğan köyünde ikamet eden Alkan Sezgin'e ait keçilerin, dağlık alanda kaybolması üzerine köylüler arama çalışması yaptı.

Arazi taramasında 11 keçinin Acemoğlu mevkisinde kayalıklarda mahsur kaldığını fark eden köylüler, jandarma ve AFAD ekiplerinden yardım istedi.

Rafting botu ile Karasu nehrini geçen ekipler ardından tırmanış ekipmanları ile yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu 11 keçiyi kurtararak sahibine teslim etti.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzincan'da kayalıklarda mahsur kalan keçileri JAK ve AFAD ekipleri kurtardı - Son Dakika


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