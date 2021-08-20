Erzincan'da kayalıklardan düşen genç ağır yaralandı - Son Dakika

Bir müddet sonra Ferdi D'nin dönmediğini fark eden arkadaşları, etrafta kendisini aramaya başladı. Arama çalışmaları sonuçsuz kalınca durum, polis ekiplerine bildirildi.

Geçit Mahallesi'nde bulunan mesire alanında birkaç kişiyle oturan Ferdi D. (19), bölgede gezinmek için arkadaşlarının yanından ayrıldı.

Erzincan 'da kayalıklardan dengesini kaybederek düşen genç, polis ekipleri tarafından yaralı bulundu.

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