Erzincan'da kaybolan epilepsi hastasını arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Erzincan'da geçen ay kaybolan epilepsi hastasının bulunması için jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin başlattığı arama çalışmaları devam ediyor.

Keklikayası köyünde 25 Aralık 2019'da evine dönmemesi üzerine ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan Halil Ergülo'nun (61) bulunmasına yönelik güvenlik güçleri çalışmalarını sürdürüyor.

AFAD'ın da desteğiyle Ergülo'nun gidebileceği yerleri araştıran ekipler, bugüne kadar herhangi bir ize rastlamadı.

Karasu Nehri'nde de çalışma yapan ekipler, termal kameralı drone ile de arazide tarama faaliyeti yapıyor.