Erzincan'da kaybolan epilepsi hastasını arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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Erzincan'da kaybolan epilepsi hastasını arama çalışmaları sürüyor
6 saat önce
Erzincan'da geçen ay kaybolan epilepsi hastası 61 yaşındaki Halil Ergülo'nun bulunması için jandarma, polis ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin başlattığı çalışma devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 03:08 Kaynak: AA
Erzincan'da geçen ay kaybolan epilepsi hastası 61 yaşındaki Halil Ergülo'nun bulunması için jandarma, polis ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin başlattığı çalışma devam ediyor.
Beşsaray köyü yakınlarından geçen Karasu Nehri'nde çalışma yapan ekipler, termal kameralı drone'la arazide tarama faaliyeti yürüttü.
Ayrıca polis, Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde yetiştirilen iz ve kadavra arama köpeği "Obert" ve "Calisto" ile bölgede çalışma yaptı.
Kayıp Ergülo'ya ait bir ize rastlanmadı.
Evinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan epilepsi hastası Ergülo'yu, yakınlarının ihbarı üzerine 25 Aralık 2019'da arama çalışması başlatılmıştı.
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