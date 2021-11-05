Erzincan'da kaybolan kişinin elektrik akımına kapılarak öldüğü anlaşıldı - Son Dakika

Erzincan'da ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu kişi, yüksek gerilim hattındaki elektrik akımına kapılarak ölmüş halde bulundu.

İl Özel İdaresine bağlı ekipler, Organize Sanayi Bölgesi arkasındaki kırsal arazide sahipsiz bir motosiklet görünce durumu jandarma ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri motosikletin bulunduğu çevrede yaptığı araştırmada, yüksek gerilim hattı yakınlarında bir erkek cesedine rastladı.

Yüksek gerilim hattında elektrik akımına kapılarak öldüğü belirlenen kişinin Neşet T. (45) olduğu belirlendi.

Neşet T'nin cesedi, savcı ve jandarmanın incelemesi sonrası için Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ersevenler Mahallesi'nde oturan ve hırsızlık suçundan kaydı olan Neşet T'den bir süredir haber alamayan eşinin, 30 Ekim'de polis merkezine giderek kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi.