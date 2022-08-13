Erzincan'da kaybolan kişinin öldürüldüğü iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Erzincan'da kaybolan kişinin öldürüldüğü iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

13.08.2022 22:48
Erzincan'da kaybolan kişinin öldürüldüğü iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

Erzincan'da kayıp olan kişinin öldürülüp gömüldüğü iddiasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Erzincan'da kayıp olan kişinin öldürülüp gömüldüğü iddiasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 1 Ağustos'tan bu tarafa kendisinden haber alınamayan ve dün cesedi bulunan Adnan Turan'ın (68) öldürüldüğünün belirlenmesi üzerine gözaltına alınan E.K, V.A. ve M.S.K'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olay

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 1 Ağustos'ta kendisinden haber alınamayan ve 8 Ağustos'ta da hakkında kayıp ihbarı yapılan Adnan Turan'ın (68) bulunması için çalışma başlatmıştı.

Oluşturulan özel ekip, Turan'ın kaybolduğu gün güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurmuştu.

Çalışma sonucu öldürüldüğü tespit edilen Turan'ın cesedine Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Sadak köyünde bulunan baraj yakınlarında dün ulaşan ekipler, cinayetle bağlantısı olduğu iddia edilen E.K, V.A. ve M.S.K'yi gözaltına almıştı.

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Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Adnan Turan, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzincan'da kaybolan kişinin öldürüldüğü iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Erzincan'da kaybolan kişinin öldürüldüğü iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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