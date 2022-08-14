Cinayet olayıyla ilgili 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Cinayet olayıyla ilgili 3 zanlı tutuklandı

14.08.2022 00:10
Cinayet olayıyla ilgili 3 zanlı tutuklandı

Erzincan'da kayıp olarak aranan ve 12 gün sonra cesedi bulunan Adnan Turan'ın (68) öldürülmesi olayıyla ilgili adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Erzincan'da kayıp olarak aranan ve 12 gün sonra cesedi bulunan Adnan Turan'ın (68) öldürülmesi olayıyla ilgili adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 1 Ağustos'tan bu tarafa kendisinden haber alınamayan ve dün cesedi Kelkit ilçesi Sadak Barajı civarında bulunan Adnan Turan'ın öldürüldüğünün belirlenmesi üzerine gözaltına alınan 2'i Trabzon'da 1'i Ankara'da yakalanan E.K, V.A. ve M.S.K'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrollerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan cinayete kurban giden Turan'ın cesedindeki yanığın güneş yanığı olduğu kaydedildi. - ERZİNCAN

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Erzincan'da kaybolan kişinin öldürüldüğü iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı Erzincan'da kaybolan kişinin öldürüldüğü iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı Erzincan'da 12 gündür haber alınamayan kişinin öldürüldüğü belirlendi Erzincan'da 12 gündür haber alınamayan kişinin öldürüldüğü belirlendi
Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, Adnan Turan, Erzincan, Trabzon, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cinayet olayıyla ilgili 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cinayet olayıyla ilgili 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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