Kayıp yaşlı adam JAK timlerince ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Kayıp yaşlı adam JAK timlerince ölü bulundu

15.05.2022 23:53

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yakınlarının kayıp başvurusu yaptığı yaşlı adam, dağlık alanda ölü bulundu.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yakınlarının kayıp başvurusu yaptığı yaşlı adam, dağlık alanda ölü bulundu.

İlçeye bağlı Güventepe köyünde yalnız yaşayan Ali Oylum (80), iddiaya göre, Ardıçlık köyü mevkisine ışkın bitkisi toplamaya gitti. Kendisinden yaklaşık 6 saat haber alamayan yakınları durumu jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK), asayiş ve komando timleri ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi, drone ile bölgede arama çalışması başlattı.

Yaklaşık 4 saat süren arama çalışmasının ardından ekipler, Ardıçlık köyü yakınlarında yaşlı adamı ölmüş halde buldu.

Oylum'un cesedi, incelemenin ardından otopsi için Refahiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kayıp yaşlı adam JAK timlerince ölü bulundu
Kayıp yaşlı adam JAK timlerince ölü bulundu
Kayıp yaşlı adam JAK timlerince ölü bulundu
Kayıp yaşlı adam JAK timlerince ölü bulundu
Kayıp yaşlı adam JAK timlerince ölü bulundu
Kayıp yaşlı adam JAK timlerince ölü bulundu
Kayıp yaşlı adam JAK timlerince ölü bulundu

YORUMLAR
500
Kayıp balıkçı 4 gün sonra ölü olarak bulundu Kayıp balıkçı 4 gün sonra ölü olarak bulundu Motosikletiyle dereye düşen yaşlı adamın cansız bedenini oğlu buldu Motosikletiyle dereye düşen yaşlı adamın cansız bedenini oğlu buldu

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayıp yaşlı adam JAK timlerince ölü bulundu - Son Dakika


Son Dakika
00:32 Profesyonel boksör Musa Askan Yamak, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti!
00:27 Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! MHP'den yüzde 10.1 sürprizi!
00:21 Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan Müze Gazhane'deki tepki toplayan görseller kaldırıldı
23:39 Fatih Erbakan'ın da salonda olduğu kongrede konuşan il başkanı "Oyumuz yüzde 13.4" dedi, salon yıkıldı
23:37 Marmaray'da birbirlerine girdiler! Fenerbahçeli taraftarlar, Trabzonsporlulara tekme tokat saldırdı
23:24 Yanındaki kadına sokak ortasında şiddet uygulayan adam çevredeki vatandaşlar tarafından tekme tokat dövüldü! O anlar kamerada
23:18 Sağanak yağış Ankara'yı da vurdu! Yolları su bastı, vatandaşlar ilerlemekte güçlük çekti
23:05 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kürtçe müzikleriyle tanınan Aynur Doğan'ın konserinin iptaline tepki gösterdi!
23:03 Gözyaşlarına hakim olamadı! 7 sezondur yeşil-beyazlı formayı giyen Skubic maç biter bitmez yere çöküp ağladı
23:01 Kocaeli'nde gerçekleşecek olan Aynur Doğan konseri ilçe belediyesi tarafından iptal edildi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 00:53:59. #1.11#
SON DAKİKA: Kayıp yaşlı adam JAK timlerince ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement