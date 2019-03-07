Son Dakika Haberleri: Erzincan'da Kaza: 4 Yaralı

Erzincan'da Kaza: 4 Yaralı

17 dakika önce

Erzincan Binali Yıldırım Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında iki araçta bulunan toplam 4 kişi yaralandı.

Erzincan'da Kaza: 4 Yaralı, System.String[]
Erzincan Binali Yıldırım Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında iki araçta bulunan toplam 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ednan Eğribaş'ın kullandığı 26 RR 621 plakalı otomobil, Binali Yıldırım Bulvarı'ndaki kavşakta, Mesut Taş idaresindeki 24 AAG 320 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada hurdaya dönen iki araçlarda toplam 4 kişi yaralandı. Yaralı Mesut Taş, Berk Tahtasız, Ednan Eğribaş ve Neziha Eğribaş, olay yerine gelen 112 ekiplerince Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazada yaralanan dört kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - ERZİNCAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 03:19 Kaynak: İHA

Erzincan, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çocuk Sürücü Otomobille Çocuğa Çarptı Sınırdan Kaçak Sokulmaya Çalışan Papağanları Gören Ekipler Gözlerine İnanamadı

Rizesporlu Morozyuk'un Eşinden İyi Haber İstanbul'da Katliam! 2'si Öz Oğlu Olmak Üzere 5 Kişiyi Öldüren Katil Zanlısı Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 15:36:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzincan'da Kaza: 4 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]