Erzincan'da kaza yapan aracın çarptığı bahçe duvarı çocuğun üzerine devrildi - Son Dakika
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Erzincan'da kaza yapan aracın çarptığı bahçe duvarı çocuğun üzerine devrildi

27.07.2022 00:17
Erzincan'da kaza yapan aracın çarptığı bahçe duvarı çocuğun üzerine devrildi

Erzincan'da otomobille çarpışan hafif ticari aracın savrularak bahçe duvarını devirdiği kazada, araçlardaki 2 kişi ile duvar üzerine devrilen çocuk yaralandı.

Erzincan'da otomobille çarpışan hafif ticari aracın savrularak bahçe duvarını devirdiği kazada, araçlardaki 2 kişi ile duvar üzerine devrilen çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Onur Ç. idaresindeki 24 ED 622 plakalı hafif ticari araç ile Kadir Ç. yönetimindeki 24 ABC 887 plakalı otomobil, Akşemsettin Mahallesi 666 ile 661. sokakların kesişiminde çarpıştı.

Hafif ticari aracın savrularak çarptığı bahçe duvarı, oyun oynayan 11 yaşındaki Hüseyin U'nun üzerine devrildi.

Kazada, Hüseyin U. ile araçlarda yolcu olarak bulunan Zeliha T. ve Ümmühan Ç. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Kaynak: AA

Erzincan, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzincan'da kaza yapan aracın çarptığı bahçe duvarı çocuğun üzerine devrildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Erzincan'da kaza yapan aracın çarptığı bahçe duvarı çocuğun üzerine devrildi - Son Dakika
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