Kazada, Hüseyin U. ile araçlarda yolcu olarak bulunan Zeliha T. ve Ümmühan Ç. yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Onur Ç. idaresindeki 24 ED 622 plakalı hafif ticari araç ile Kadir Ç. yönetimindeki 24 ABC 887 plakalı otomobil, Akşemsettin Mahallesi 666 ile 661. sokakların kesişiminde çarpıştı.

Kaynak: AA

Erzincan, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Erzincan'da kaza yapan aracın çarptığı bahçe duvarı çocuğun üzerine devrildi - Son Dakika

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