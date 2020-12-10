Erzincan'da kendilerini polis olarak tanıtıp bazı Afganistan uyrukluları gasbeden 3 kişi tutuklandı.

Kentte İnönü Mahallesi'nde Afganistan uyrukluların oturduğu eve giderek kendilerini polis olarak tanıtan E.S. (20), B.S (23) ve A.E (20), evde bulunan 8 yabancı uyruklunun kimliklerini sordu.

Yabancı uyruklular ile polis olmadıklarını anladıkları şüpheliler arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından evdeki yabancı uyrukluları kelepçeleyip 8 cep telefonu ile yaklaşık bin lirayı gasbettikleri öne sürülen zanlılar, otomobil ile olay yerinden kaçtı.

Haber verilmesi üzerine Erzincan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışmada, şüpheli E.S. (20) ve A.E (20) kaçtıkları otomobille Nerim Tombul Caddesi'nde, B.S (23) ile şüphelilere yardım ettiği öne sürülen Afganistan uyruklu İ.H. ise saklandığı evde gözaltına alındı.

Şüphelilerin araç ve evlerinde yapılan aramada ele geçirilen 1 kurusıkı tabanca ile bıçağa el konuldu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Afganistan uyruklu İ.H'ya adli kontrol şartı uygulanırken, E.S. (20), B.S (23) ve A.E (20) çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.