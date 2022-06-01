Kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

01.06.2022 10:17

Erzincan'da kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

Erzincan'da kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

İzzetpaşa Mahallesi Biriketçiler Sitesi'nde inşaat malzemeleri satan S.Ş'ye ait iş yerine giden ve kendilerini polis olarak tanıtan S.Ç. ve S.Ç, iş yeri sahibini araca bindirdi.

Araç içerisinde S.Ş'ye "Senin yüz kızartıcı suçun var. Biz emniyetteniz, bunun cezası 30 bin lira" diyerek 14 bin 400 lira alan şüpheliler mağdura daha sonra tekrar geleceklerini söyleyip buradan ayrıldı.

Bir müddet sonra durumdan şüphelenen ve dolandırıldığını düşünen S.Ş, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İş yerine gelen polis ekipleri, mağdurun ifadeleri doğrultusunda eşkali belirlenen S.Ç. ve S.Ç'yi kısa sürede yakaladı.

Adliyeye sevk edilen 2 zanlı, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
Kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
Kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

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Kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 kişi tutuklandı Kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 kişi tutuklandı KENDİLERİNİ POLİS OLARAK TANITARAK 1 KİŞİNİN 14 BİN 400 LİRASINI ALDILARKENDİLERİNİ POLİS OLARAK TANITARAK 1 KİŞİNİN 14 BİN 400 LİRASINI ALDILAR KENDİLERİNİ POLİS OLARAK TANITARAK 1 KİŞİNİN 14 BİN 400 LİRASINI ALDILARKENDİLERİNİ POLİS OLARAK TANITARAK 1 KİŞİNİN 14 BİN 400 LİRASINI ALDILAR
Kaynak: AA

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