Erzincan'da kendisine küfür etmekle suçladığı komşusunu öldüren sanık 18 yıl hapse çarptırıldı - Son Dakika

Erzincan'da kendisine küfür etmekle suçladığı komşusunu öldüren sanık 18 yıl hapse çarptırıldı

24.05.2021 14:39
Erzincan'da kendisine küfür etmekle suçladığı komşusunu öldüren sanık 18 yıl hapse çarptırıldı, System.String[]

Erzincan'da kendisine küfür ettiğini öne sürdüğü komşusunu bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa 18 yıl hapis cezası verildi.

Erzincan'da kendisine küfür ettiğini öne sürdüğü komşusunu bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa 18 yıl hapis cezası verildi.

Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Çetin Aslan, Erzincan T Tipi Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Taraf avukatları ile öldürülen Ercan Alkan'ın yakınları da duruşmada hazır bulundu.

Duruşma nedeniyle adliye ve salonda yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında önlemler alındı.

Cumhuriyet savcısı daha önce sunduğu esas hakkındaki mütalaasını yineleyerek, dosyaya giren deliller doğrultusunda sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi.

Maktul Alkan'ın ailesinin avukatları ise Aslan'ın tasarlayarak canavarca hisle cinayeti işlediğini savunarak kendisine üst sınırdan ceza verilmesini talep etti.

Mütalaaya karşı savunması sorulan sanık Aslan da önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek "Beni öldürmek için yurt dışından Erzincan'a gelmişti. Ben öldürmeseydim o beni öldürecekti. Ben kendimi savunmak amacıyla öldürdüm. Maktul yaklaşık 10 gün önce caddede yanımdan geçerken bana küfür etmişti. Söyleyeceklerim bunlardan ibarettir." dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti sanık Çetin Aslan'ı, "Ercan Alkan'ı kasten öldürme" suçundan önce müebbet hapse çarptırdı. Heyet, haksız tahrik unsurlarını dikkate alarak Aslan'a verilen cezayı 18 yıla düşürdü.

Heyet ayrıca sanık Aslan'nın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

Olayın geçmişi

Erzincan'da 11 Aralık'ta 2020'de Ercan Alkan'ın (61) Cumhuriyet Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinde kendisinden haber alamayan yakınlarının durumu polise ihbar etmesi üzerine eve gelen ekipler maktulün bıçakla öldürüldüğünü belirlemişti.

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan araştırmada, evinde kanlı gömlek ve çeşitli deliller bulunan Alkan'ın komşusu Çetin Aslan, Bingöl'deki bir rehabilitasyon merkezinde cinayet zanlısı olarak yakalanmıştı.

Aslan'ın üzerinde yapılan aramada "kasten adam öldürme" suçunu internetten araştırarak bunlarla ilgili evrak topladığı anlaşılmıştı.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzincan'da kendisine küfür etmekle suçladığı komşusunu öldüren sanık 18 yıl hapse çarptırıldı - Son Dakika


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