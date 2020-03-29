Erzincan'da kent giriş- çıkışında korona denetimi - Son Dakika

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Erzincan'da kent giriş- çıkışında korona denetimi
6 saat önce
Korona virüsle mücadele kapsamında otobüs seferlerine getirilen yasağın başlamasıyla birlikte Erzincan'ın giriş çıkışlarında denetim artırıldı.
Korona virüsle mücadele kapsamında otobüs seferlerine getirilen yasağın başlamasıyla birlikte Erzincan'ın giriş çıkışlarında denetim artırıldı.
Yeni tip korona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Erzincan'da güvenlik güçleri ve sağlık ekiplerince kentin giriş ve çıkışlarında korona virüs denetimi yapıldı. Durdurulan araçlarda bulunanların sağlık ekipleri tarafından ateşi ölçüldü. Sağlık ekipleri sürücülere ve yolculara 14 kuralı hatırlatarak, uyması gerekenleri anlattı.
Güvenlik güçleri ise sürücülere gidecekleri istikameti sorarak, acil ihtiyaçlar dışında sokağa çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu. - ERZİNCAN
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 11:21 Kaynak: İHA
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