Erzincan'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 kişi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Erzincan'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 kişi yakalandı

24.02.2022 11:06
Erzincan'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 kişi yakalandı

Erzincan'da polis ekipleri, asayiş denetimlerinde kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen 10 kişiyi yakaladı.

Erzincan'da polis ekipleri, asayiş denetimlerinde kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen 10 kişiyi yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, 18 ekip ve yaklaşık 45 personelin katılımıyla son bir haftada kıraathane, tekel ürünleri satış noktaları, şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde denetim yapıldı.

Uygulamalarda 1 ila 5 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 kişi yakalandı.

Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

YORUMLAR
500
Son dakika haber... Kayseri'de hırsızlık operasyonunda 4 kadın yakalandı Son dakika haber... Kayseri'de hırsızlık operasyonunda 4 kadın yakalandı Eskişehir'de yakalanan 51 firari hükümlü cezaevine teslim edildi Eskişehir'de yakalanan 51 firari hükümlü cezaevine teslim edildi

Emniyet Müdürlüğü, Erzincan, Asayiş, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzincan'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 kişi yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
11:04 Ukrayna halkı tedirgin! ATM'lerde uzun kuyruklar oluştu! Şehirler boşaldı
11:03 Ukrayna'da saldırının ardından siviller sokakta diz çöküp, dua etmeye başladı!
10:52 Rusya-Ukrayna savaşında son durum: Yüzlerce sivil ölü, Rus ordusu ilerliyor, Zelenskiy liderlerle görüşüyor
10:47 Halk Ukrayna'yı terk ediyor! Sabah saatlerinde Polonya'ya kaçış başladı!
10:40 Saldırı emri 3 gün önce mi verildi? Putin'in videosundaki detaylar dikkat çekti
10:30 Ukrayna'da Rus bombardımanı altındaki Türk öğrenciler dehşeti anlattı: En büyüğümüz 22 yaşında, tepemizden füzeler geçiyor!
10:17 Sedat Peker iade talebine ne dedi? "Hükümetin şahsıma duyduğu aşırı sevgi..."
10:09 Yasemin Özilhan yalan haberlere ateş püskürdü: O kremi tavsiye de etmem kullanmam da
10:00 Saldırıdan önce Putin ne çağrısı yaptı? Ukrayna yönetimini Neonazi olmakla suçladı ve "Hitler'e karşı bunun için savaşmadık" dedi
10:00 'Evim' mağdurlarının talebi karşılık buldu! TMSF alacaklarının bir bölümünü karşılayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 11:13:46. #1.12#
SON DAKİKA: Erzincan'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement