Erzincan'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Erzincan'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Erzincan'da, farklı suçlardan 17 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Erzincan'da, farklı suçlardan 17 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, iki "hırsızlık" olayı ile "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçlarından hakkında 17 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.P'nin, Munzur Mahallesi'nde olduğunu tespit etti. Hükümlü, belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.P, savcılık işlemlerinin ardından tutuklandı.

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