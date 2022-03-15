Erzincan'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Erzincan'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı

15.03.2022 10:11
Erzincan'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı

Erzincan'da 2 yıl 9 ay ila 16 yıl 4 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.

Erzincan'da 2 yıl 9 ay ila 16 yıl 4 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, gasp, hırsızlık, silahlı tehdit, yaralama ve göçmen kaçakçılığı suçlarından aranması bulunan hükümlülere yönelik kent genelinde çalışma başlattı.

Ekipler, 2 yıl 9 ay ila 16 yıl 4 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Ş, U.G, T.C. ile M.B'yi operasyonla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen firari hükümlüler tutuklandı.

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Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzincan'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı - Son Dakika


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