Erzincan'da kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Erzincan'da kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti
Mollaköy beldesine bağlı Mahmutlu Mahallesi'nde, Cemal Yılmaz'ın (65) tarlada kestiği ağaç üzerine devrildi. Ağacın altından kalan Yılmaz, çevrede bulunan yakınları tarafından çıkarılamayınca jandarma, İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye ve sağlık ekiplerinden yardım istendi.
Bölgeye gelen AFAD ve itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatlik çalışma sonrası Yılmaz'ı ağacın altından çıkardı.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin incelemesi sonrası Cemal Yılmaz'ın cenazesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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