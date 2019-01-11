Erzincan'da Ki Köy ve Mahalle Muhtarlarından "Uyuşturucu ile Mücadele" Alanında Destek İstendi

Erzincan
Valiliği himayelerinde merkeze bağlı köy ve mahalle muhtarlarına yönelik "Uyuşturucu ile Mücadele" konulu toplantı düzenlendi.
Erzincan'da 2018 yılında yapılan ve yapımı devam eden, 2019 yılında ise yapılacak olan kamu ve özel sektör yatırımları ile istihdam konularının yanı sıra Uyuşturucu ile Mücadelede muhtarların üzerilerine düşen görevleri yerine getirmesi kapsamında muhtarların öneri ve taleplerinin görüşülmek üzere Erzincan Valisi Ali Arslantaş'ın başkanlığında biraraya gelinen 2019 yılının ilk muhtarlar toplantısı, Erzincan Binali Yıldırım
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesine ait Başöğretmen Salonu'nda düzenlendi.
Gerçekleştirilen toplantıya Erzincan Valisi Sayın Ali Arslantaş'ın yanı sıra Erzincan Belediye Başkan Vekili Sayın Gökhan Ulutaş, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Akın Levent, Vali Yardımcısı Sayın Çağlayan Aydın
, ilçe kaymakamları, bazı kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile merkeze bağlı köy ve mahalle muhtarları katıldı.
Toplantıda konuşma yapan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, topluma yaklaşmak için gençlerin bulaşmış olduğu zararlı alışkanlıların bir müddet sonra kendilerini toplumdan uzaklaştırdığına dikkat çekti.
Erzincan Belediye Başkan Vekili Gökhan Ulutaş, uyuşturucuya bulaşma nedenlerinin araştırılması gerektiğine değinerek, bu sorunun en önemli sebebinin aile yapısı olduğunu, birlik ve beraberlik olmadığı müddetçe çocukların dışarıda saplanacakları bir yer arama çabası içine girerek, bu sayede uyuşturucuya bulaştıklarını kaydetti.
Erzincan Valisi Sayın Ali Arslantaş yaptığı konuşmada; "Erzincan'ın her alanda gelişmesi için büyük gayret sarf ediyoruz. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda yapılacak çalışmaların daha kısa sürede amacına ulaşacağını iyi biliyoruz.
Bir şehrin modern yollara, temiz caddelere, büyük parklara, sosyal tesislere, turistik yerlere, kültür ve sanat etkinliklerine nasıl ihtiyacı varsa her türlü kötü alışkanlıktan uzak, milli ve manevi değerleri özümsemiş bir topluma da ihtiyacı var. Bir milleti ayakta tutan maddi zenginlikleri değil, manevi zenginlikleridir.
Hal böyleyken geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi uyuşturucu batağına sürükleyecek eylemlerin önlemini almalıyız. Devletimiz özellikle uyuşturucu konusunda hiçbir şekilde müsamaha göstermeden çalışmalarını sürdürüyor. İlimizde de güvenlik güçlerimizin gerek sokak satıcılarına yönelik gerekse de uygulama noktalarında yapmış oldukları başarılı çalışmalarda zehir tacirlerine büyük darbeler vurulmuştur. Aralık
ayının başında, basında da geniş yer tutan uyuşturucu operasyonunda 1 ton 271 kilo uyuşturucu ele geçirdik. Zehir tacirlerine fırsat vermeyen emniyet güçlerimiz Cumhuriyet tarihinin en yüksek miktarda ele geçirilen uyuşturucu operasyonuna imza attılar.
İlimiz, coğrafi konumu itibarıyla uyuşturucu sevkiyatı yapanların kullandığı bir güzergahın üzerinde bulunmaktadır. Bizler, bu durumun bilincinde olarak yaz kış demeden kontrollerimizi, çalışmalarımızı, operasyonlarımızı artırarak devam ettiriyoruz.
Uyuşturucu başta olmak üzere bağımlılıkla mücadele topyekün bir toplum şuurunu elzem kılmaktadır. Sadece okullarımızda, derslerde farkındalık duygusu oluşturmakla, bilgilendirici seminerler düzenlemekle gençlerimizi çağın vebası olan bu illetlerden kurtaramayız. Hepimiz üzerimize düşen görevlerin farkında olup gençlerimizin, çocuklarımızın bağımlı bireyler haline gelmesine engel olmalıyız.
Unutmayalım ki bizim en büyük servetimiz, gücümüz gençlerimiz. Onların sağlıklı bireyler olarak yetişmesi ülkemizin sağlam adımlarla hedeflerine ulaşmasını da sağlayacaktır.
Ailelerimiz çocuklarını sadece uyuşturucu ve alkol bağımlılığı değil, kumar ve internet bağımlılığı gibi illetlerden de korumada bilinç sahibi olmalıdır.
Sizlerle çeşitli vesilelerle bir araya geldiğimizde de defaten tekrarladığım bir sözü bir kez daha paylaşmak istiyorum. Muhtar kelimesi, "seçilmiş, seçkin" anlamına gelmektedir. Sizler milletimizin teveccühüyle işbaşına getirildiniz. Milletimizin derdini, sıkıntısını dinlemek, devletimizle milletimiz arasında gönül köprüleri inşa etmekle mesulsünüz. Bu itibarla, sizlerin taleplerinin, önerilerinin milletimizin talebi, vatandaşımızın önerisi olduğunun bilincindeyiz. Şehrimizin her bir mahallesinin, ilçesinin, köyünün eşit hizmet alması için titizlikle çalışıyoruz.
Şehrimiz, ekonomik ve sosyal alanda her geçen yıl daha iyi seviyelere geliyor. Vatandaşlarımızın konforlu bir yaşam sürmesi, çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde büyümesi için her birimiz üzerimize düşen görevi yapacağız.
İnanıyorum ki 2019 yılı şehrimiz için ülkemiz için her alanda daha iyi konumlara geleceğimiz bir yıl olacak. Bu anlayışla düzenlenen toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum.
Bugün10 Ocak, Çalışan Gazeteciler Günü
ve aynı zamanda İdareciler Günü. Halkımızın doğru, tarafsız ve hızlı bir şekilde haber alması için gecesini gündüzüne katarak büyük bir özveriyle çalışan tüm gazetecilerimizin, basın mensuplarımızın bu anlamlı günü tebrik ediyorum.
Ayrıca, milletimizin huzuru ve refahı için kendilerine verilen görevleri en iyi şekilde yapma gayreti içerisinde olan ve ülkemizin kalkınmasında büyük emekleri olan idarecilerimizin gününü de en içten dileklerimle tebrik ediyorum.
Toplantımıza katılımlarıyla, görüşleriyle bizlere destek sunan herkese teşekkür ediyorum."diye konuştu.
Konuşmaların ardından ilgili kurumlar tarafından bağımlılıkla mücadeleye yönelik sunumlar yapıldı. Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik
Şube Müdürlüğünce yapılan sunumda; 2018 yılı içerisinde Emniyet Genel Müdürlüğü
Koordinesinde ülke genelini kapsayan tüm birimlerin katılımıyla il ve ilçelerde bulunan park, bahçe, riskli görülen sokak ve mahallelerde gündüz ve gece saatlerini kapsayacak şekilde mücadeleye yönelik önleyici faaliyet gerçekleştirildiği aktarılarak, bu önleyici tedbirlerin 2019 yılında da devam edileceğini kaydedildi.
Erzincan İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan sunumda ise; Erzincan İl Jandarma Komutanlığı'nca Uyuşturucu ile Mücadele kapsamında 2018 yılında meydana gelen 23 olayda, 41 şüpheli şahsın yakalandığı ve bunlardan 4'ünün ise tutuklanarak Kapalı Cezaevine gönderildiği aktarıldı. Son 5 yılda meydana gelen olaylara karışan şüpheli profili analizinde ise eğitim seviyesinin ilköğretim ve lise düzeyinde olduğu bildirildi.
Öte yandan 2018 yılında meydana gelen 9 uyuşturucu imal ticareti ve yasadışı ekim olayının 6'sı Narkotik Tespit Planı kapsamında ortaya çıkartıldığı belirtilerek, başarı oranının yüzde 85 olduğu kaydedildi.
İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Erkan Hirik ise yaptığı sunumda, Erzincan Valisi Sayın Ali Arslantaş'ın talimatları doğrultusunda gençlerin bağımlılık durumlarının araştırılması amacıyla Erzincan merkezde bulunan bin 104 lise öğrencisi ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinden 953 öğrencinin katılımıyla yapılan araştırmada lise öğrencilerinin hemen hemen 5'te birinin sigara, 10'da birinin ise alkol kullandığını bildirdi. Üniversite öğrencilerinin ise 4'te birinin sigara, 8'de birinin ise alkol kullandığını, bu kapsamda sigara ve alkol kullanımının liselerdeki yaygınlığının üniversite düzeyine yaklaştığına dikkat çeken Dr. Öğretim Üyesi Erkan Hirik, liselerde madde kullanımının üniversiteden yaklaşık 2 kat daha yaygın olduğunu söyledi.
Daha sonra toplantıya katılım sağlayan ilgili sivil toplum kuruluşları da "Uyuşturucu ile Mücadele" kapsamında yürütmüş oldukları faaliyet alanlarını ve stratejilerini katılımcılarla paylaştılar.
Konuşmaların ardından köy ve mahalle muhtarlarının "Uyuşturucu ile Mücadele" kapsamında toplantıda dile getirmiş olduğu talepler değerlendirilerek, 2019 yılı için bu kapsamda planlanan çalışmalar görüşüldü. - ERZİNCAN