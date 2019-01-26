Erzincan da Ki "Küçük Mucitler İş Başında"

Erzincan
'da ki minik mucitler, Erzincan Binali Yıldırım
Üniversitesi'nde elektrik devreleri kurarak, küçük program yazılımları uygulamayı öğrendiler.
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Yunus Babacan tarafından başlatılan "Küçük Mucitler İş Başında" projesi ile Erzincan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Sitesinde kalan miniklere 21-25 Ocak 2019 tarihleri arasında bilime yönelik çeşitli konularda kurs verildi.
Küçük yaştaki çocukların bilime olan ilgilerini artırmak, araştırma ve geliştirme yapmalarını sağlamak, akla ve bilime dayanan, kendine bilimi rehber edinen çocukların yetişmesinde ön ayak olmak maksadıyla başlatılan "Küçük Mucitler İş Başında" projesi ile çocuklar, düşünsel gelişim becerilerini artırma imkanı yakaladılar.
Minik mucitler, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Yunus Babacan'ın gözetiminde 5 günlük bir çalışma sonucu kurdukları devre ve program yazılımları ile bilimsel düşünme, gözlem, neden sonuç ilişkisini görme, problem çözme, analiz yapma becerilerine sahip oldular.
Küçük mucitler, Erzincan Valiliği ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nin destekleri sonucu başlatılan projede Mühendislik Fakültesi'nde, kurdukları devre ve program yazılımlarının yanı sıra bilim tarihini ve tarihteki ünlü mucitlerin buluşlarını tanırken, hem eğlenip, hem de öğrendiler.
Minik mucitleri Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 'nde ki sınıflarında ziyaret eden Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nuri Kaplan, ve Erzincan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muhammer Doğan, öğrencilerin tasarladığı bir birinden güzel ve farklı projeleri tek tek inceleyerek, kendilerinden bilgi aldılar.
Yürütülen projeye yönelik bilgi veren Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Yunus Babacan, amaçlarının öğrencilerin öncelikle bilime karşı ilgilerini arttırmak olduğunu belirterek, bunun yanında düşünebilme, üretkenlik, ekip çalışması gibi davranışlarında gelişim sağlamaya çalıştıklarını kaydetti.
Kitaplar içinde yer alan bilgileri okumanın artık kalıcı olmadığına değinen Dr. Babacan, deneysel bilgi edinimlerinin çocukların daha etkin öğrenmesine yardımcı olduğunu bu nedenle çocukların bu tür bilim etkinlikleri ile el ve bilgi becerilerini artırmak, onların bilgi tüketicisi değil üreticisi olmalarını sağlama adına Erzincan'da ilk adımı attıklarını ve ileriki dönemlerde de bu projenin devamlılığının esas olacağını bildirdi.
Miniklerin sergilemiş olduğu projeleri beğeniyle karşılayan Vali Ali Arslantaş, çocukların, araştıran, üreten, tüketmekten ziyade üretmesini bilen bireyler olarak yetişmesi ve ilerleyen yaşlarda da bunu yaşatabilmeleri adına başlatılan çalışmayı başarılı buldu.
Küçük mucitleri, sergiledikleri deneylerden ötürü tebrik eden Vali Ali Arslantaş, öğrencilerin duyusal ve bilimsel gözlem yapma yeteneklerinin ortaya çıkarılmasında emeği geçen başta Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Yunus Babacan olmak üzere tüm paydaşlara teşekkürlerini iletti.
5 gün boyunca projeleri üzerinde gösterdikleri yoğun bir çaba sonrası projelerini sunma fırsatı yakalayan minik mucitler ise başarı belgelerini Vali Arslantaş, Rektör Levent, Başkan Kaplan'ın elinden almanın mutluluğunu yaşadılar. - ERZİNCAN