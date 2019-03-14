Son Dakika Haberleri: Erzincan'da Ki Muhtarlık Adaylığı Kavgasında 2 Kişi Tutuklandı

Erzincan'da Ki Muhtarlık Adaylığı Kavgasında 2 Kişi Tutuklandı

9 dakika önce

Erzincan'ın Tercan ilçesi Mercan Beldesinde meydana gelen muhtarlık davasına ilişkin 2 kişi tutuklandı.

Erzincan'da Ki Muhtarlık Adaylığı Kavgasında 2 Kişi Tutuklandı, System.String[]
Erzincan'ın Tercan ilçesi Mercan Beldesinde meydana gelen muhtarlık davasına ilişkin 2 kişi tutuklandı.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde muhtar adaylığı tartışması sonucunda bir kişinin hayatını kaybetmiş iki kişi ise yaralanmıştı. Olay ile alakalı 4 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözetim altına alınan 4 kişiden 2'si sağlık kontrollerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bir kişi adli kontrol şartı ile serbest kalırken bir kişi ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - ERZİNCAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 09:09 Kaynak: İHA

Tercan, Erzincan, 3. Sayfa
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