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Erzincan'da kök kenevir bitkisi ele geçirildi

7 saat önce

Erzincan'da jandarmanın bir evde düzenlediği operasyonda 981 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Erzincan'da kök kenevir bitkisi ele geçirildi, System.String[]
Erzincan'da jandarmanın bir evde düzenlediği operasyonda 981 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğünce yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Merkez İlçe Bozyazı/Hoca Ahmet Yesevi Mahallesinde ikamet eden Y.B. ve S.B. isimli şahısların yasa dışı kenevir bitkisi ektiği tespit edildi. İl Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince tespiti yapılan evde yapılan aramada Y.B. isimli şahsa ait evin, duvarla çevreli bahçesinde boyları 10 santim ile 80 santim arasında değişen 981 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Şüpheli Y.B. ve S.B. isimli şahıslar hakkında Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince soruşturma başlatılırken, ele geçirilen 981 kök kenevir bitkisi ise yakılarak imha edildi. - ERZİNCAN
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:52 Kaynak: İHA
Jandarma, Kenevir, Erzincan, 3. Sayfa
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