Erzincan'da komandolar terör inlerini bir bir imha etti - Son Dakika

Erzincan'da komandolar terör inlerini bir bir imha etti

Erzincan'ın Kemah ilçesi kırsalında jandarma ekiplerince düzenlenen "Şehit Jandarma Binbaşı Yılmaz Tankül 21-02" operasyonunda terör inleri bir bir imha edildi.

Erzincan'ın Kemah ilçesi kırsalında jandarma ekiplerince düzenlenen "Şehit Jandarma Binbaşı Yılmaz Tankül 21-02" operasyonunda terör inleri bir bir imha edildi. Erzincan İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışma kapsamında Kemah ilçesi kırsalında 7 Ocak 2021 tarihinde "Şehit Jandarma Binbaşı Yılmaz Tankül 21-02" operasyonu gerçekleştirildi. Yapılan operasyon kapsamında tespit edilen 8 adet mağara/barınak içerisinde yapılan aramalar neticesinde; 10 adet 12 kg'lık tüp, 1 adet piknik tüpü, 50 metre halat, 10 adet panasonic marka büyük boy pil, 35 çift mekap ayakkabı, 1 adet ayakkabı, 1 adet jelikan, 1 adet kürek, 1 adet hilti ucu, 155 m ebatlarında iki parça naylon branda, 4 adet mont, 2 adet pantolon, 3 adet tişört, 1 adet bere, 3 metre hortum, 1 adet yemek kazanı, 1 adet pompa ele geçirildi. Operasyona yönelik ele geçirilen diğer malzemeler olay yerinde imha edildi. - ERZİNCAN

Son Dakika

Yok böyle tesadüf! Beşiktaş'ın son 3 şampiyonluğunda yaşanan olay yine oldu

Savaşçı dizisine bir transfer daha! Serenay Aktaş sevilen yapıma dahil oldu

Demet Özdemir, yeni sevgilisi Oğuzhan Koç ile birlikte ilk defa fotoğraf paylaştı

Alcoyano'lu futbolcular, kurada Real Madrid çıkınca büyük sevinç yaşadı

Eski Fenerbahçeli Angel McCoughtry, Galatasaray'a transfer oldu

Çankırı'da silahlı kavga! Biri köy muhtarı 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Karapınar'da toprağın altındaki metan gaz kaynaklı ateş paniğe neden oldu

Almanya'da aşı olan 13 kişi bir hafta sonra koronavirüse yakalandı