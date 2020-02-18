Erzincan'da komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 12 gözaltı - Son Dakika

Erzincan merkezli 8 ilde, 2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturmasında 12 zanlı yakalandı.



Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, örgüte üye olma, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçları kapsamında meslekten ihraç edilmiş 12 komiser yardımcısının yakalanması için operasyon başlatıldı.

Erzincan'ın yanı sıra İstanbul, Ankara, Konya, Kahramanmaraş, Sivas, Adana ve Erzurum'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer illerden kente getirilen şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.