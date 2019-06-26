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Erzincan'da komşular arasında çıkan bıçaklı kavgaya polis müdahale etti

23 dakika önce

Erzincan'da komşular arasında çıkan bıçaklı kavgaya polis müdahale ettiERZİNCAN - Erzincan'da otomobilin dikiz aynasının kırılması nedeniyle komşular arasında çıkan bıçaklı kavgaya polis müdahale etti.

Erzincan'da komşular arasında çıkan bıçaklı kavgaya polis müdahale etti
ERZİNCAN - Erzincan'da otomobilin dikiz aynasının kırılması nedeniyle komşular arasında çıkan bıçaklı kavgaya polis müdahale etti. 1 kişinin yaralandığı kavgada polis kavgaya karışan şüphelileri toplayarak gözaltına aldı.
Olay, Erzincan merkez İzzetpaşa Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sokak üzerinde park halindeki otomobilin dikiz aynasının kırılması üzerine aynı mahallede oturan komşular arasında kavga çıktı. İki taraftan da çok sayıda şahsın kavgaya karışması ve bıçak kullanılması üzerine olay büyüdü. Mahalleye çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi. Polisin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken yaralanan 1 kişi ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis iki taraftan da kavgaya karışan şüphelileri toparlayarak gözaltına aldı. Polise direnen bazı şüphelilerde ters kelepçe yapılarak polis otosuna bindirildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Erzincan'da komşular arasında çıkan bıçaklı kavgaya polis müdahale etti
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 07:29 Kaynak: İHA
kavga, erzincan, polis, 3. Sayfa
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