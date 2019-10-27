Son Dakika Haberleri: Erzincan'da köpeklerin kovaladığı kurt su kanalına düştü
Son Dakika Güncel Erzincan'da köpeklerin kovaladığı kurt su kanalına düştü

Erzincan'da köpeklerin kovaladığı kurt su kanalına düştü

36 dakika önce

Erzincan'da köpeklerin kovaladığı kurt su kanalına düştüERZİNCAN - Erzincan'ın Çağlayan beldesinde köpeklerin kovaladığı kurt, su kanalına düştü.

Erzincan'da köpeklerin kovaladığı kurt su kanalına düştü

ERZİNCAN - Erzincan'ın Çağlayan beldesinde köpeklerin kovaladığı kurt, su kanalına düştü.

Çağlayan beldesinde yaşayan Ali Ekber Çelik tarlasına giderken, su kanalının kenarında bir köpeğin kanala doğru hücum edip geri çekildiğini gördü. Çelik, merak edip kanala doğru baktığında suda bir kurdun yüzdüğünü fark etti. Cep telefonuyla görüntüyü kaydeden Çelik, "Son zamanlarda çok sık kurtların insanlarla karşı karşıya geldiğini duyuyorum. Sürü halinde geziyorlar. Bu civarda da sürülere saldırdıklarını duyuyoruz. Araziye gittiğimizde daha dikkatli olmaya ve yalnız gitmemeye çalışıyoruz" dedi.

Erzincan'da köpeklerin kovaladığı kurt su kanalına düştü

Ali Ekber Çelik, Çağlayan, Erzincan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 11:47 Kaynak: İHA
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