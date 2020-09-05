Erzincan'da korona virüs denetimi yapıldı - Son Dakika

Erzincan'da korona virüs (covid-19) tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen denetimi yapıldı.

İçişleri Bakanlığının "Korona virüs Denetimleri" genelgesi kapsamında Erzincan'da maske, mesafe ve hijyen denetimi yapıldı. Uygulama kapsamında polis, zabıta ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, kentteki iş yerleri, alışveriş alanları, toplu taşıma araçları, lokantalar ve kafeteryalarda denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, bu alanlarda belirlenen kurallara uyulup uyulmadığı kontrol ettiler. Ekipler, maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına titizlikle uyulması konusunda esnaf ve vatandaşlara bilgilendirme yaptı, uyarılarda bulundu. - ERZİNCAN