Erzincan'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 23 kişiye para cezası - Son Dakika

Erzincan'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 23 kişiye para cezası

26.10.2020 17:51
Erzincan'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 23 kişiye para cezası, System.String[]

Erzincan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında son bir hafta içerisinde kuralları ihlal ettikleri belirlenen 23 kişiye para cezası kesildi.

Erzincan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında son bir hafta içerisinde kuralları ihlal ettikleri belirlenen 23 kişiye para cezası kesildi.

İçişleri Bakanlığınca "Koronavirüs Salgını" konulu ek genelge doğrultusunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini sürdüren görevliler, kent merkezinde denetimler gerçekleştirdi.

Yaya yoğunluğu olan Fevzipaşa, Halitpaşa, 13 Şubat ile Ordu caddeleri ile Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere kent genelindeki banka şubeleri, parklar, otobüs durakları, lokantalar, havalimanı, cami ve çay bahçeleri gibi alanlarda denetim yapan ekipler, tedbirlere uymayanlara ceza yazdı.

Ekipler, son bir haftada 1329 kişi ve 1507 iş yerini kontrol edip tedbirlere uymayan ve aralarında karantina kurallarını ihlal eden 4 kişinin de bulunduğu 23 kişiye cezai işlem uyguladı. Karantina kurallarına uymayan vatandaşlar Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürlüğü bünyesindeki yurtlara yerleştirildi.

Trafik ekipleri de 414 toplu taşıma aracını denetleyip araçlarında fazla yolcu taşıyan 3 kişi hakkında idari işlem başlattı.

Para Cezası, Koronavirüs, Fevzipaşa, Erzincan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzincan'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 23 kişiye para cezası - Son Dakika

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