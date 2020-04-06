Erzincan'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 51 kişiye 160 bin 650 lira ceza - Son Dakika

Erzincan'da sokağa çıkma kısıtlaması, sosyal mesafe kuralını ihlal ve benzeri tedbir kararlarına uymayan 51 kişi hakkında idari işlem yapılarak toplam 160 bin 650 lira para cezası uygulandı.

Kent genelinde toplum sağlığı ile kamu düzenini korumak ve koronavirüsün yayılmasını engellemek amacıyla İl Hıfzısıhha Kurulu kararlarının uygulanması konusunda kolluk kuvvetlerince denetimler artırıldı.

Erzincan 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 51 kişiye 160 bin 650 lira ceza kesildi.

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