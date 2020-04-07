Erzincan'da koronavirüs tedbirlerine uymayanlara bugüne kadar 847 bin 671 lira ceza kesildi - Son Dakika

Erzincan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle bugüne kadar 5 iş yeri ve 314 kişiye, 847 bin 671 lira ceza kesildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, dünyada hızlı şekilde yayılan Kovid-19 salgınının, toplum sağlığı açısından oluşturduğu riskin yönetilebilmesi için sosyal hareketliliğin ve insanlar arası temasın azaltılarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanmasının hayati derecede önemli olduğu belirtildi.

Virüsün yayılımının hızlanmasıyla, vaka sayısı ve tedavi gereksiniminin arttığı, vatandaşların hayatlarını kaybetme riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda salgın ile etkin mücadele edebilmek için Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararların etkinliği arttırıldı. Virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak için alınan tedbirler kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, Erzincan genelinde 5 iş yeri ve 314 şahsa Kabahatler Kanunu'na ve Erzincan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına riayet etmemekten dolayı toplam 847 bin 671 lira idari para cezası kesildi."

Uygulanan cezaların temel amacının, salgının yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunmasına yönelik olduğu ifade edilen açıklamada, tüm vatandaşların alınan tedbir kararlarına uymaları, zorunlu olmadıkça evden dışarı çıkmamaları, seyahat etmemeleri ve sosyal mesafenin korunması noktasında gerekli hassasiyeti göstermeleri istendi.