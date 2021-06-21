Erzincan'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 13 kişiye 44 bin 157 lira ceza kesildi - Son Dakika

Erzincan'da son bir haftada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 13 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında son bir haftada kent genelindeki denetimlerini artırarak sürdürdü.

Ekipler, şehrin işlek noktalarından Ordu, Fevzipaşa, Halitpaşa ve 13 Şubat caddeleri ile Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere bazı kavşaklar ile şehir genelindeki restoran, cami, çay bahçesi, park, otobüs durağı gibi alanlar ve iş yerlerini kontrol etti.

Denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan, karantina ve maske kuralını ihlal eden 13 kişiye toplam 44 bin 157 lira para cezası kesildi.