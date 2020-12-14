Erzincan'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 15 kişiye para cezası kesildi - Son Dakika

Erzincan'da sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 15 kişiye para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin işlek yerlerinden Ordu, Halitpaşa, Fevzipaşa ve 13 Şubat caddeleri ile Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere il genelinde, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonu Kovid-19 denetimi yaptı

Denetimlerde, 1 kişiye maske takmamak ve sosyal mesafeye dikkat etmemekten, 1 kişiye karantina kuralını ihlalden, 13 kişiye ise sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten ceza uygulandı.