Erzincan'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 19 kişiye para cezası kesildi - Son Dakika

Erzincan'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 19 kişiye para cezası kesildi

24.05.2021 12:39
Erzincan'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 19 kişiye para cezası kesildi, System.String[]

Erzincan'da hafta sonu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 19 kişiye para cezası uygulandı.

Erzincan'da hafta sonu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 19 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonu kent genelinde denetimlerini artırarak sürdürdü.

Ekipler, şehrin işlek noktalarından Ordu, Fevzipaşa, Halitpaşa ve 13 Şubat caddeleri ile Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere ile bazı kavşaklar ile şehir genelindeki restoran, cami, çay bahçesi, park, otobüs durağı gibi alanlar ile iş yerlerini denetledi.

Denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve sosyal mesafe ile maske kuralını ihlal eden 19 kişiye para cezası kesildi.

Emniyet Müdürlüğü, Para Cezası, Jandarma, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzincan'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 19 kişiye para cezası kesildi - Son Dakika


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