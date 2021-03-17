Erzincan'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 22 kişiye para cezası - Son Dakika

Erzincan'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında son 10 günde gerçekleştirilen denetimlerde tedbirlere uymayan 22 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kent genelindeki denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, kentin giriş ve çıkış noktaları ile Ordu, Fevzipaşa, Halitpaşa, 13 Şubat caddeleri ile Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere il genelindeki birçok alanı denetledi.

Polisin son 10 günde yaptığı denetimde, tedbirlere uymayan 22 kişiye para cezası uygulandı.