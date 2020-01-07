Erzincan'da köyde mahsur kalan hasta için ekipler seferber oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzincan'da köyde mahsur kalan hasta için ekipler seferber oldu - Son Dakika

Erzincan'da köyde mahsur kalan hasta için ekipler seferber oldu

6 saat önce

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yolu kar ve tipi nedeniyle kapanan köyde rahatsızlanan vatandaş, İl Özel İdaresi ekiplerinin 6 saatlik çalışmasıyla hastaneye yetiştirildi.

Erzincan'da köyde mahsur kalan hasta için ekipler seferber oldu, System.String[]

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yolu kar ve tipi nedeniyle kapanan köyde rahatsızlanan vatandaş, İl Özel İdaresi ekiplerinin 6 saatlik çalışmasıyla hastaneye yetiştirildi.

Erzincan İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, ilçe merkezine 16 kilometre uzaklıktaki Kandil köyünde 59 yaşındaki kalp hastası Ali Bozkurt'un ameliyat olacağının bildirilmesi üzerine köye ulaşmak için çalışma başlatıldı.

Ekipler yaklaşık 6 saatlik çalışması sonucu köye ulaştı.

Fırtına nedeniyle yolun tekrar kapanması ihtimaline karşı hasta özel idare aracıyla köyden alınarak Refahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ali Bozkurt, Refahiye, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 12:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yerli otomobille ilgili dikkat çeken araştırma! Satın almak isteyenlerin oranı yüzde 89
Üsküdar'da buz gibi havada denizden haç çıkardılar Dehşet saçtığı halde tahliye edilen çocuğun, hakim annesi, kendisine yöneltilen soruya cevap veremedi Ankara'daki kar yağışından sonra gözler İstanbul'a çevrildi! 'İstanbul'a kar yağacak mı?' sorusu en çok aratılan cümleler içerisinde

Son Dakika Haberleri
06:57 İdlib'ten göç edenlerin sayısı 367 bine ulaştı - Son Dakika
06:56 SOKAKTA KALAN 4 KİŞİ BELEDİYE EKİPLERİ TARAFINDAN ALINDI - Son Dakika
06:56 Hatay idlib'ten göç edenlerin sayısı 367 bine ulaştı - Son Dakika
06:33 EGM'den, deniz polisinin 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin açıklama - Son Dakika
06:32 Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi - Son Dakika
00:44 İstanbul'da şiddetli fırtına! Fabrika ve evlerin çatısı uçtu - Son Dakika
00:06 ABD Bağdat Büyükelçiliği karşısına Süleymani'nin posteri asıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2020 07:19:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzincan'da köyde mahsur kalan hasta için ekipler seferber oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]