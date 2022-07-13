İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Arapgir Devlet Hastanesine kaldırılan M.C, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Erzincan'da kullandığı çapa motorunun altında kalan çocuk öldü - Son Dakika

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