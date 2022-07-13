Erzincan'da kullandığı çapa motorunun altında kalan çocuk öldü - Son Dakika
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Erzincan'da kullandığı çapa motorunun altında kalan çocuk öldü

13.07.2022 17:23
Erzincan'da kullandığı çapa motorunun altında kalan çocuk öldü

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde, kullandığı "pat pat" adı verilen çapa motorunun altında kalan çocuk yaşamını yitirdi.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde, kullandığı "pat pat" adı verilen çapa motorunun altında kalan çocuk yaşamını yitirdi.

Yeşilyurt köyü Kaynar Yaylası'nda hayvancılık yapan ailesiyle kalan 11 yaşındaki M.C, çapa motoruna binerek su getirmeye gitti. Devrilen motorun altında kalan çocuk, ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Arapgir Devlet Hastanesine kaldırılan M.C, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Kaynak: AA

Yeşilyurt, Kemaliye, Erzincan, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzincan'da kullandığı çapa motorunun altında kalan çocuk öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da kullandığı çapa motorunun altında kalan çocuk öldü - Son Dakika
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