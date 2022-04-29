Erzincan'da "Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri" uygulaması - Son Dakika
Üye Girişi

Erzincan'da "Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri" uygulaması

29.04.2022 23:52
Erzincan'da "Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri" uygulaması

Erzincan emniyeti il genelinde "Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri" uygulaması yapıldı.

Erzincan emniyeti il genelinde "Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri" uygulaması yapıldı. Uygulamalarda, iş yerleri ve dernekler kontrol edildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile ilgili ekipler tarafından il genelinde ve ilçelerde "Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri" uygulaması yapıldı. Genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla kumar ve tombala tabir edilen oyunların kahvehane, kıraathane ile dernek, dernek lokali ve kooperatif adı altında faaliyet gösteren yerlerde oynatılmasının engellenmesi için Türkiye'de eş zamanlı olarak uygulama geçekleştirildi.

Türkiye geneli yapılan uygulamalarda, 23 bin 784 işyeri ve 465 dernekte yapılan denetimlerde, 20 şahıs gözaltına alındı, 279 aranan şahıs yakalandı. 142 şahıs hakkında adli işlem yapıldı, 358 şahıs hakkında idari işlem yapıldı, para cezası uygulandı. 85 umuma açık işyeri ve derneğe idari işlem yapıldı.

Ayrıca, 2 adet tabanca, 36 adet mermi, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, 270 paket kaçak sigara, 4 adet oyun ve kumar makinesi, 7 adet tombala makinesi, kumar oynatmak amaçlı dövüştürülen 4 adet horoz ve çok sayıda kumar oynanması için materyaller ele geçirildi. - ERZİNCAN

Erzincan'da Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri uygulaması
Erzincan'da Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri uygulaması
Erzincan'da Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri uygulaması
Erzincan'da Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri uygulaması
Erzincan'da Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri uygulaması

YORUMLAR
500
Bu oyun hem bilinçlendirdi hem de güldürdü Bu oyun hem bilinçlendirdi hem de güldürdü Akıl ve zeka oyunlarında il finali yapıldı Akıl ve zeka oyunlarında il finali yapıldı

Erzincan, Türkiye, oyunlar, Kumar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Erzincan'da 'Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri' uygulaması - Son Dakika


Son Dakika
23:52 G20 zirvesine Putin ve Zelenski davet edildi! Gözler iki lidere çevrildi
23:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan Mekke'de Kuveyt Meclis Başkanı ile görüştü
23:34 Rıdvan Dilmen'den Arda Güler tepkisi: Yanlış yapıyor
22:52 Metrobüs kazasının detayları ortaya çıktı! Sürücüsü tamir ederken araç kendi kendine hareket etmiş
22:36 Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK'yi 3-2 mağlup etti
22:28 Son Dakika: Küme düşen 3. takım Altay oldu
22:26 Koronavirüs nedeniyle 9 kişi vefat etti, 1 bin 924 yeni vaka tespit edildi
22:25 Bakan Koca koronavirüs tablosuyla ilgili sevindiren haberi paylaştı!
22:03 Gelin tarafı, damat düğüne geç gelince kızlarını başka bir akrabayla evlendirdi
21:36 Manchester United taraftarı milyarder, Chelsea'yi satın alıyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2022 00:08:04. #1.13#
SON DAKİKA: Erzincan'da "Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri" uygulaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement