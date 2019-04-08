Erzincan'da Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yapıldı

Erzincan'da Kur'an-ı Kerim'i yüzünden güzel okuma yarışması yapıldı.

Erzincan'da Kur'an-ı Kerim'i yüzünden güzel okuma yarışması yapıldı.



Diyanet İşleri Başkanlığının, Kur'an Kurslarına katılımı artırmak ve teşvik etmek amacıyla kurs öğrencileri arasında Kur'an-ı Kerim'i Yüzünden Güzel Okuma Merkez ilçe birinciliği yarışması yapıldı. Müftülük konferans salonunda düzenlenen yarışmada 18 yaş altı kategorisinde Süreyya Hanım Kız Kur'an Kursu öğrencilerinden Melike Rana Kaya birinciliği elde ederken, Ahmet Hamza & Münire Hanım Kız Kur'an Kursu öğrencilerinden Hümeyra Beray Bilgin ikinciliği, Sümbül Valide Kız Kur'an Kursu öğrencilerinden Elif Çakır ise üçüncülüğü elde ettiler.



Yarışma birincisi 1 gram altın ile ödüllendirilirken, bütün yarışmacılara, Diyanet İşleri Başkanlığının yayınlarından çeşitli kitaplar hediye edildi.



İleri bir tarihte ilçelerdeki Kur'an kursları öğrencileriyle merkez ilçede dereceye giren öğrenciler yarışacak. - ERZİNCAN

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