Erzincan'da Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzincan'da Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması düzenlendi - Son Dakika

Erzincan'da Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması düzenlendi

6 saat önce

Erzincan KYK Yurdu tarafından Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması düzenlendi.

Erzincan'da Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması düzenlendi, System.String[]

Erzincan KYK Yurdu tarafından Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması düzenlendi.


İl Müftü Yardımcısı Ayşe Yılmaz, İl Vaizesi Arzu Kılınç, Gençlik Hizmetleri İl Koordinatörü Vildan Öz, KYK yurtlarında görevli dini danışman ve Kur'an kursu öğreticileri ve çok sayıda öğrencinin katılımıyla Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması düzenlendi.


Yarışmaya nezaret eden İl Müftü Yardımcısı Ayşe Yılmaz, "Özellikle günümüzde sıkıntılı vakitler geçirdiğimiz ve gençliğimizin farklı arayışlara sürüklendiği bir dönemde, Allah'ın kelamını okuyan, onu öğreten ve öğrenen gençleri görmek mutluluk verici. Kur'an'a ve Allah'ın Resul'ünün yaşayışına olan ihtiyacımızın semeresini almak adına gayret gösteren ve bu anlamda bunun bir parçası olarak bugün bu yarışmaya katılan tüm öğrencilerimizi, ailelerini, öğretmenlerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz." dedi.


Yarışma neticesinde, dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyelerin takdimiyle program sona erdi. - ERZİNCAN

Ayşe Yılmaz, Müftü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 11:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fenerbahçe'de Ozan Tufan krizi
Yaşlı çifti ölüm bile ayırmadı! Aynı gün vefat ettiler Beşiktaş'ın Wolverhampton maçı kadrosu belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Astsubay Esma Çevik'ten övgüyle bahsetti: Onun gibisi yoktu

Son Dakika Haberleri
18:10 Şanlıurfa'da yakalanan 8 terörist tutuklandı - Son Dakika
18:10 Kazakistan, İnsani Gelişme Endeksinde 50. oldu - Son Dakika
18:09 Eski TBMM Başkanı Kahraman'a Uşak Üniversitesinden fahri doktora - Son Dakika
18:07 Şırnak Valisi Pehlivan AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
18:05 ABD Ankara Büyükelçisi Satterfiald, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika
17:19 Son Dakika: HDP'li ilçe başkanı, İran'dan Türkiye'ye giren teröristi güvenli bölgeye götürürken yakalandı - Son Dakika
17:13 Şehit Esma Çevik'in acılı babası konuştu: Kardeşlerine, 'Ben şehit olacağım. Her ikiniz de askeri üniformalarımı giyeceksiniz' demiş - Son Dakika
16:54 Balıkesir'de 3,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu! - Son Dakika
16:46 Jeoloji profesöründen çok kritik deprem uyarısı: 7.2'ye hazır olunmalı - Son Dakika
16:44 İş insanı Ali Ağaoğlu'na "hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis istendi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 18:11:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzincan'da Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]