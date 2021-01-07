Erzincan'da Kur'an kursu öğrencilerine cenaze yıkama ve defin eğitimi - Son Dakika

Erzincan'da Kur'an kursu öğrencilerine cenaze yıkama ve defin eğitimi

07.01.2021 11:19
Erzincan'da Kur'an kursu öğrencilerine cenaze yıkama ve defin eğitimi, System.String[]

Erzincan Müftülüğü tarafından kadın Kur'an kursu öğrencilerine yönelik cenaze yıkama ve defin işlemleri eğitimi verildi.

Erzincan Müftülüğü tarafından kadın Kur'an kursu öğrencilerine yönelik cenaze yıkama ve defin işlemleri eğitimi verildi.

İl Müftülüğünün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kurumun konferans salonunda kadın Kur'an kursu öğreticilerine yönelik cenaze yıkama ve defin işlemleri ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Programda, İl Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığında görvli Dr. Kübra Nur Çukadar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri konusunda eğitim verdi.

Artından müftülük murakıbı Latife Aras, katılımcılara konunun dini yönlerini de anlatarak cenaze yıkama ve kefenleme işlemini uygulamalı anlattı.

Erzincan, Cenaze, Kadın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzincan'da Kur'an kursu öğrencilerine cenaze yıkama ve defin eğitimi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 449 liradan işlem görüyor Davutoğlu'ndan tartışma yaratacak iddia: Seçim yaklaştıkça Cumhur İttifakı dağılacaktır ABD'deki darbe girişimiyle ilgili Bush'tan dikkat çeken sözler: Böyle şeyler muz cumhuriyetinde olur Arazide ölü bulunan müzisyen Deniz Ayaz'ın katil zanlısı müzisyen arkadaşı çıktı ABD'deki olaylar sonrası demokrasi sorusu gelince, CNN International muhabirini apar topar yayından aldı Galatasaray'ın İrfan Can rüyası! Yapılan teklifler ortaya çıktı Komşuların "ceviz kırma" kavgası kanlı bitti! Katili, komşuların lincinden polis kurtardı Aç kalan kurt sürüleri yerleşim bölgelerine inince vatandaşlar baltalarla nöbet tutmaya başladı
FETÖ'cü Enes Kanter, Türkiye'nin ABD için yaptığı demokrasi çağrısından rahatsız oldu FETÖ'cü Enes Kanter, Türkiye'nin ABD için yaptığı demokrasi çağrısından rahatsız oldu         
10:55
Plajda görüntülenen 56 yaşındaki Keanu Reeves, fiziğiyle göz kamaştırıyor Plajda görüntülenen 56 yaşındaki Keanu Reeves, fiziğiyle göz kamaştırıyor         
10:46
ABD karıştı, dolar son 4 ayın en düşük seviyesine geriledi ABD karıştı, dolar son 4 ayın en düşük seviyesine geriledi         
10:43
Sevgilisiyle tartışınca 'İntihara kalkışacağını' söyleyen şahsın kapısına ekipler dayandı Sevgilisiyle tartışınca 'İntihara kalkışacağını' söyleyen şahsın kapısına ekipler dayandı         
10:21
Memurun istediği rüşvet pes dedirtti: 2 kangal sucuk, 1 kutu lokum Memurun istediği rüşvet pes dedirtti: 2 kangal sucuk, 1 kutu lokum         
10:09
Son yılların en sıcak kışının yaşandığı Çıldır Gölü'nde atlı kızak sezonu başladı Son yılların en sıcak kışının yaşandığı Çıldır Gölü'nde atlı kızak sezonu başladı         
09:55
'Timsah' Türkiye'ye geliyor! Lacoste Çorlu'da ayakkabı üretecek 'Timsah' Türkiye'ye geliyor! Lacoste Çorlu'da ayakkabı üretecek         
09:48
Yeni şarkısının heyecanını yaşayan Hadise, makyajsız halini paylaştı Yeni şarkısının heyecanını yaşayan Hadise, makyajsız halini paylaştı         
09:10
Son Dakika: ABD'de Kongre binası baskını sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi Son Dakika: ABD'de Kongre binası baskını sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi         
07:19
Rehin aldığı karısını katleden cani, kendi canına da kıymak istedi Rehin aldığı karısını katleden cani, kendi canına da kıymak istedi         
07:01
Tarihe tanıklık edeceksiniz! Fotoğraflarla saniye saniye ABD Kongresi baskını görüntüleri Tarihe tanıklık edeceksiniz! Fotoğraflarla saniye saniye ABD Kongresi baskını görüntüleri         
00:43
Ev halini paylaşan Duygu Özaslan, sevgilisinin kucağında verdiği pozla adından söz ettirdi Ev halini paylaşan Duygu Özaslan, sevgilisinin kucağında verdiği pozla adından söz ettirdi         
22:32
Nihal Candan, yatakta göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyaya damga vurdu Nihal Candan, yatakta göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyaya damga vurdu         
21:44
Koç Holding, Sek Süt'ü 240 milyon liraya sattı Koç Holding, Sek Süt'ü 240 milyon liraya sattı         
20:36
Kısıtlamalar ne zaman kalkar? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasöksüz, tek şarta bağladı Kısıtlamalar ne zaman kalkar? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasöksüz, tek şarta bağladı         
20:09
Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na İstiklal Caddesi'nde evlenme teklifi etti Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na İstiklal Caddesi'nde evlenme teklifi etti         
19:11
Erdoğan, Arnavutluk'ta Türkiye'nin desteğiyle yapılacak hastane için Erdoğan, Arnavutluk'ta Türkiye'nin desteğiyle yapılacak hastane için "Leblebi, çekirdek" dedi, salonda alkış tufanı koptu         
19:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2021 11:28:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzincan'da Kur'an kursu öğrencilerine cenaze yıkama ve defin eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei