Üye Girişi
Erzincan'da kurban hareketliliği başladı - Son Dakika

Erzincan'da kurban hareketliliği başladı

24.06.2021 10:29
Erzincan'da kurban hareketliliği başladı, System.String[]

Kurban Bayramı öncesinde Erzincan'daki kurban satış alanlarında hareketlilik başladı.

Kurban Bayramı öncesinde Erzincan'daki kurban satış alanlarında hareketlilik başladı. Bayramın ilk günü kurban kesmek isteyen vatandaşlar, yoğunluk yaşanmaması için, şimdiden sıraya alınarak listeleniyor.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban satış ve kesim alanlarında da hareketlilik başladı. Erzincan'da bulunan kurban satış ve kesim yerinde satışlar hızlandı. Kurban bayramının ilk günü hayvanlarını kesmek isteyen vatandaşlar kurban satış yerlerine gelerek yer ayrıttı.

Kurban satış ve kesim alanına gelen vatandaşlar maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarıldı. Kurbanlıkların bulunduğun alanın sürekli temizlenerek korona virüs tedbirlerine önem verildiği görüldü.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar kurbanlık hayvan telaşı yaşarken, fiyatların geçen seneyle aynı olduğu görülüyor. Erzincan'da bulunan kurbanlık satış pazarında besiciler hayvanlarını satışa sunarken, vatandaşlar ise yoğun ilgi gösteriyor. Besiciler, pazara ilk kez indirdikleri hayvanlara talep olduğunu ancak besi fiyatlarındaki yükselişin hayvan fiyatlarını da etkilediğini belirterek, yine de satışlardan ümitli olduklarını belirtiyor.

Besiciler, kurbanlık hayvanların ortalama 8 bin ile 25 bin lira arasında fiyatlarda olduğunu belirterek, kapak (diş) atmayan hayvanların kurbanlık diye kesilmemesi gerektiğini, bu konudan anlayan kişiler ile hayvanların kontrol edilmesi gerektiğini belirtiyor. - ERZİNCAN

Erzincan'da kurban hareketliliği başladı
Erzincan'da kurban hareketliliği başladı
Erzincan'da kurban hareketliliği başladı
Erzincan'da kurban hareketliliği başladı
Erzincan'da kurban hareketliliği başladı
Erzincan'da kurban hareketliliği başladı

Kurban Bayramı, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erzincan'da kurban hareketliliği başladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İkinci Reza Zarrab olacağı yorumlarına Sezgin Baran Korkmaz'dan sert tepki: Bu çok aşağılıkça bir ithamdır 11:19 İkinci Reza Zarrab olacağı yorumlarına Sezgin Baran Korkmaz'dan sert tepki: Bu çok aşağılıkça bir ithamdır Ali Koç'la yayına çıkan başkan adayı Eyüp Yeşilyurt'tan kulüp üyelerine olay laflar 11:09 Ali Koç'la yayına çıkan başkan adayı Eyüp Yeşilyurt'tan kulüp üyelerine olay laflar 30 Haziran, 11:01 30 Haziran, "Koruyucu Aile Günü" olarak kutlanacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı
Sergen Yalçın'dan ürküten itiraf: Öleceğimi sanıp vasiyet yazdım 10:47 Sergen Yalçın'dan ürküten itiraf: Öleceğimi sanıp vasiyet yazdım Kardeşinin okullara 25 milyon liralık satış yaptığı iddialarını Milli Eğitim Bakanı Selçuk yalanladı 10:33 Kardeşinin okullara 25 milyon liralık satış yaptığı iddialarını Milli Eğitim Bakanı Selçuk yalanladı 'Su için' mesajı veren Ronaldo'ya, tribünler kola şişesi fırlattı 10:16 'Su için' mesajı veren Ronaldo'ya, tribünler kola şişesi fırlattı
36 yaşındaki Ronaldo, Fransa'ya attığı gollerle tüm rekorları yerle bir etti 10:01 36 yaşındaki Ronaldo, Fransa'ya attığı gollerle tüm rekorları yerle bir etti Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı 09:18 Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
11:22 Elon Musk'tan etkilenip Dogecoin'e yatırım yapmıştı! Milyonerliği kısa sürdü, şimdi çöküşü yaşıyor
11:19 İkinci Reza Zarrab olacağı yorumlarına Sezgin Baran Korkmaz'dan sert tepki: Bu çok aşağılıkça bir ithamdır
10:56 Mezar yeri alanlara tepki gösteren Tuğba Ekinci, hemen sonrasında bikinili pozunu paylaştı
10:47 Sergen Yalçın'dan ürküten itiraf: Öleceğimi sanıp vasiyet yazdım
10:43 AK Partili vekil ve kardeşine eylem yapmak için Suriye'den gelen PKK'lı terörist yakalandı
10:37 ABD senatosu tarafından F-35 savaş uçaklarının Yunanistan'a satışı onaylandı
10:32 Kardeşinin okullara 25 milyon liralık satış yaptığı iddialarını Milli Eğitim Bakanı Selçuk yalanladı
10:19 Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 494 lira seviyesinden işlem görüyor
10:15 'Su için' mesajı veren Ronaldo'ya, tribünler kola şişesi fırlattı
10:13 Çalışmayı sürdüren emekli öğretmenlerin yaş haddini aşmaları durumunda emekli aylıklarının kesilmesi anayasaya uygun bulundu
Elon Musk'tan etkilenip Dogecoin'e yatırım yapmıştı! Milyonerliği kısa sürdü, şimdi çöküşü yaşıyor Elon Musk'tan etkilenip Dogecoin'e yatırım yapmıştı! Milyonerliği kısa sürdü, şimdi çöküşü yaşıyor         
11:23
Kavgada kurtarmak istediği ağabeyini öldürdü! İnkar etse de kameralar o anları görüntüledi Kavgada kurtarmak istediği ağabeyini öldürdü! İnkar etse de kameralar o anları görüntüledi         
11:17
Bilim insanları adeta seferber oldu! Bir hastanın, 218 gündür koronavirüsü atlatamamasını araştırıyorlar Bilim insanları adeta seferber oldu! Bir hastanın, 218 gündür koronavirüsü atlatamamasını araştırıyorlar         
11:06
Mezar yeri alanlara tepki gösteren Tuğba Ekinci, hemen sonrasında bikinili pozunu paylaştı Mezar yeri alanlara tepki gösteren Tuğba Ekinci, hemen sonrasında bikinili pozunu paylaştı         
10:56
Kanada'nın yatılı okullarında gömülen çocuk bedenleri, gün yüzüne çıkmayı sürdürüyor! Yüzlercesi daha ortaya çıktı Kanada'nın yatılı okullarında gömülen çocuk bedenleri, gün yüzüne çıkmayı sürdürüyor! Yüzlercesi daha ortaya çıktı         
10:43
Fahri trafik müfettişi, müdürü olduğu iş yerinin önüne oturup gelene gidene ceza yazınca kent birbirine girdi Fahri trafik müfettişi, müdürü olduğu iş yerinin önüne oturup gelene gidene ceza yazınca kent birbirine girdi         
10:31
Güvenlik müdürü öldürdüğü şahsı bahçeye gömdü, fabrikadan ilanlı cevap geldi Güvenlik müdürü öldürdüğü şahsı bahçeye gömdü, fabrikadan ilanlı cevap geldi         
10:02
Audi, 2033 yılına kadar dizel ve benzinli otomobil üretimini durdurmaya hazırlanıyor Audi, 2033 yılına kadar dizel ve benzinli otomobil üretimini durdurmaya hazırlanıyor         
09:59
Teknoloji dünyasının milyarderi John McAfee'nin cansız bedeni cezaevi hücresinde bulundu Teknoloji dünyasının milyarderi John McAfee'nin cansız bedeni cezaevi hücresinde bulundu         
09:13
Osman Büyükşen'in Müge Anlı yayınındaki isyanına televizyon karşısındaki vatandaşlar da kayıtsız kalmadı Osman Büyükşen'in Müge Anlı yayınındaki isyanına televizyon karşısındaki vatandaşlar da kayıtsız kalmadı         
09:10
Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in dergi için verdiği pozlar olay oldu Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in dergi için verdiği pozlar olay oldu         
22:39
Uçakta taciz rezaleti! Sapığın eli, yol boyunca genç kızın vücudunda gezdi Uçakta taciz rezaleti! Sapığın eli, yol boyunca genç kızın vücudunda gezdi         
21:35
Az kalsın turşu diye yiyeceklerdi! Ünlü fast-food zincirinden alınan hamburgerin içinden sümüklü böcek çıktı Az kalsın turşu diye yiyeceklerdi! Ünlü fast-food zincirinden alınan hamburgerin içinden sümüklü böcek çıktı         
21:03
Mansur Yavaş, Mansur Yavaş, "Lezzet Ankara" projesine tepki gösteren Yemek Sepeti CEO'suna cevap verdi: Doğru yolda olduğumuz görülüyor         
16:55
Kuzeninin kuması olmayı kabul etmedi, canından oldu Kuzeninin kuması olmayı kabul etmedi, canından oldu         
16:19
Kamunun üç katılım bankası birleşme hazırlığı yapıyor Kamunun üç katılım bankası birleşme hazırlığı yapıyor         
16:03
İlk soruda elendi! Dakikalarca aldığı eğitimi anlatan yarışmacı büyük hayal kırıklığı yarattı İlk soruda elendi! Dakikalarca aldığı eğitimi anlatan yarışmacı büyük hayal kırıklığı yarattı         
14:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2021 11:26:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzincan'da kurban hareketliliği başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement