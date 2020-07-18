Erzincan'da "kurban yakalama timleri" zorlu eğitimden geçiyor - Son Dakika

Erzincan'da "kurban yakalama timleri" zorlu eğitimden geçiyor

Erzincan Belediyesinin 10 kişilik kurban yakalama timi, güç ve kondisyon kazanmanın yanı sıra atış eğitimleri de alarak Kurban Bayramı'na hazırlanıyor.

Erzincan Belediyesinin 10 kişilik kurban yakalama timi, güç ve kondisyon kazanmanın yanı sıra atış eğitimleri de alarak Kurban Bayramı'na hazırlanıyor.

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Kentte Kurban Bayramı'nda kaçan kurbanlıkların yakalanabilmesi amacıyla belediye görevlilerinden oluşturulan "kurban yakalama timi" eğitimlerine Erzincanspor Vedat Çimen Tesislerinde başladı.

Bayram öncesi eğitimden geçen 7 silahlı, 1 atlı, 1 ATV motorlu, 1 de drone kullanıcısı olmak üzere 10 kişilik ekip, kaçan kurbanlıkların doğru ve etkili müdahale teknikleriyle yakalanması için antrenman yapıyor.

Antrenmanlarda kaçan kurbanlıklara halka ile kement atmayı ve uyuşturucu silahla nasıl müdahale edileceğini uygulamalı öğrenen ekip, günde iki kez koşunun yanı sıra şınav ve mekik çekme gibi fiziksel dayanıklılığı artıran çalışmalar da gerçekleştiriyor.

Özellikle araçların giremediği dar sokaklarda kaçan kurbanlıkları atlı ekip ve drone ile takip etmeyi hedefleyen tim, antrenmanlarını bayrama kadar düzenli devam ettirecek.

Kaçan kurbanlıklar drone ile tespit edilecek

Erzincan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ercan Tandırverdi, her yıl olduğunu gibi bu yıl da kurban yakalama timinin kurulduğunu ve antrenmanlarına başladığını söyledi.

Eziyet vermeden kaçan kurbanlıkları yakalama amacında olduklarını ifade eden Tandırverdi, "Drone ile kaçan kurbanlıkların yerini tespit edeceğiz. Kurban yakalama timlerine At ve ATV aracımızla kement atma eğitimi veriyoruz. Hayvanın doğru vücut noktalarına kas noktalarına sakinleştirici enjektör fırlatma, enjektör atma eğitimleri veriyoruz." dedi.

Tandırverdi, vatandaşların bayram süresince 153 numaralı telefonla çağrı merkezini arayarak yardım talebinde bulunabileceklerini belirterek, eğitimlerin pandemi nedeniyle tedbirli yürütüldüğünü aktardı.

Kurban yakalama timi ekip şefi Ertuğrul Telli de sabah ve öğlenden sonra olmak üzere günde iki kez antrenman yaptıklarını anlattı.

Kaçan kurbanlıkları en kısa sürede yakalamak için görev alacaklarına işaret eden Telli, bu görevlerini 4 günlük bayram süresince sürdüreceklerini dile getirdi.

Kurban Bayramı, Erzincan, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 09:39 Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Erzincan'da 'kurban yakalama timleri' zorlu eğitimden geçiyor - Son Dakika
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