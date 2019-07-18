Erzincan'da kurbanlıklar görücüye çıktı
12 dakika önce
Erzincan'da, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayvanlar pazara çıkarıldı.
Erzincan Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 11:08 Kaynak: AA
'da, yaklaşan Kurban Bayramı
öncesi hayvanlar pazara çıkarıldı. Erzincan Belediyesi
tarafından Erzincan- Sivas
kara yolu üzerinde oluşturulan canlı hayvan pazarı açıldı.
Besiciler yıl boyunca besledikleri hayvanlarını Kurban Bayramı öncesi pazara getirerek satmaya başladı.
Hayvan sahiplerinden Hüseyin Yeşil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvanlarını pazara getirerek satmaya başladıklarını söyledi.
Pazarın yeni başlaması nedeniyle satışların durgun olduğunu ifade eden Yeşil, "Fiyatlar normal, pahalı değil. Satışların bayrama yakın zamanlarda olacağına inanıyoruz." diye konuştu.
İlk kazmayı Atatürk'ün vurduğu Samsun-Sivas Kalın demiryolu hattı yenilendi Kurban Bayramı ne zaman kutlanacak? 2019'da Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü olacak? Ahmet Kavalcı'dan Vitor Hugo açıklaması Davutoğlu iradesi dışında başbakanlıktan istifa ettiğini açıkladı