Son Dakika Haberleri: Erzincan'da kurbanlıklar görücüye çıktı
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Erzincan'da kurbanlıklar görücüye çıktı

12 dakika önce

Erzincan'da, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayvanlar pazara çıkarıldı.

Erzincan'da kurbanlıklar görücüye çıktı, System.String[]
Erzincan'da, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayvanlar pazara çıkarıldı.
Erzincan Belediyesi tarafından Erzincan- Sivas kara yolu üzerinde oluşturulan canlı hayvan pazarı açıldı.
Besiciler yıl boyunca besledikleri hayvanlarını Kurban Bayramı öncesi pazara getirerek satmaya başladı.
Hayvan sahiplerinden Hüseyin Yeşil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvanlarını pazara getirerek satmaya başladıklarını söyledi.
Pazarın yeni başlaması nedeniyle satışların durgun olduğunu ifade eden Yeşil, "Fiyatlar normal, pahalı değil. Satışların bayrama yakın zamanlarda olacağına inanıyoruz." diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 11:08 Kaynak: AA
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