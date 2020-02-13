Erzincan'da kurtuluş coşkusu - Son Dakika
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Erzincan'da kurtuluş coşkusu

6 saat önce

Erzincan'da kurtuluş coşkusuERZİNCAN'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen zafer yürüyüşü renkli görüntülere sahne oldu.

Erzincan'da kurtuluş coşkusu

ERZİNCAN'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen zafer yürüyüşü renkli görüntülere sahne oldu.

Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıldönümü kentte çeşitli kutlamalara sahne oldu. TBMM Eski Başkanı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın da katıldığı etkinliklerin akşamki bölümünde Erzincan Belediyesi önünde başlayan zafer yürüyüşü yapıldı. Yüzlerce Erzincanmlı mehteran ekibi, avcılar ve atlı milisler eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'nda yürüdü. Yıldırım ve beraberindekiler kar ve soğuk havaya rağmen yürüyüşü tamamladı. Protokol üyeleri daha sonra Camii Kebir Cami'ne geçerek burada şehitler için okutulan mevlidi dinledi.

Erzincan'da kurtuluş coşkusu

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 09:20 Kaynak: DHA
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