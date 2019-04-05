Son Dakika Haberleri: Erzincan'da Kurulacak Süt Deposu İçin İmzalar Atıldı

Erzincan'da Kurulacak Süt Deposu İçin İmzalar Atıldı

1 saat önce

Erzincan Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği'nin, Erzincan'da kurulması planlanan süt işleme tesisine yönelik yürütmüş olduğu çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Erzincan'da Kurulacak Süt Deposu İçin İmzalar Atıldı, System.String[]
Erzincan Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği'nin, Erzincan'da kurulması planlanan süt işleme tesisine yönelik yürütmüş olduğu çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Erzincan Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Faruk Günay yürütülen ön çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, tesis içerisinde yer alacak soğuk ve inkübasyon odalarının kurulumu için sunulan tekliflerin değerlendirildiğini bildirerek, Mespan Soğutma Sistemleri Tic. ve San. A.Ş. firması ile sözleşme imzalandığını kaydetti.

Başkan Günay, çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, projenin, Mespan firması için hayırlı olmasını temenni etti. - ERZİNCAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 02:15 Kaynak: İHA

Faruk Günay, Erzincan, Yaşam
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