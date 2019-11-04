Erzincan'da kurumlar arası voleybol turnuvasının şampiyonu Milli Eğitim oldu

Erzincan'da Koşabiliyorken Koş projesi kapsamında gerçekleştirilen kurumlar arası voleybol turnuvası final maçı ile sona erdi. 20 takımın katılımıyla gerçekleştirilen turnuvanın şampiyonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü voleybol takımı oldu.



Erzincan Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü tarafından Koşabiliyorken Koş projesi kapsamında gerçekleştirilen kurumlar arası voleybol turnuvası sona erdi. İl merkezinde bulunan 20 kamu kurumunun katılımıyla 4 Ekim 2019 tarihinde başlayan müsabakalar Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında oynanan final müsabakası ile tamamlandı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Merkez spor salonunda oynanan final karşılaşmasından galip ayrılarak şampiyonluğunu ilan etti. Dereceye giren takımların oyuncularına madalyaları takımlara ise kupaları düzenlenen tören ile verildi.



Ödül töreninde konuşan Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, Spor Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Koşabiliyorken Koş projesi kapsamında Erzincan'da kurumlar arası Voleybol turnuvası düzenlendiğini ifade ederek, "Düzenlemiş olduğumuz turnuvaya 20 kurumumuz katıldı. Turnuvada amacımız kurumlar arası kaynaşmayı pekiştirmek, kamu çalışanlarını da spor yapmaya teşvik etmekti. Yaklaşık 1 ay süren turnuvamız kazasız belasız tamamlandı. Turnuvaya katılım sağlayan tüm kurumları, sporcularını tebrik ediyorum. Bu tür turnuvalara belirli aralıklarla devam edeceğiz" dedi.



Düzenlenen törene İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün'de katıldı. Öte yandan Koşabiliyorken Koş projesi kapsamında gerçekleştirilen Kurumlar arası Voleybol turnuvasında İl Milli Eğitim Müdürlüğü birinci, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ikinci, AsssiTT üçüncü, Devlet Hava Meydanları ise dördüncü oldu. - ERZİNCAN