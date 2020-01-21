Erzincan'da kuyumcuyu soymaya çalışan kişi yakalandı - Son Dakika
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Erzincan'da kuyumcuyu soymaya çalışan kişi yakalandı

6 saat önce

Erzincan'da, kadın giysisi giyerek bir kuyumcu dükkanını soymaya çalışan silahlı kişi gözaltına alındı.

Erzincan'da kuyumcuyu soymaya çalışan kişi yakalandı, System.String[]

Erzincan'da, kadın giysisi giyerek bir kuyumcu dükkanını soymaya çalışan silahlı kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, çarşaf giyen Nedim V. (54) Mesut Yıldırım'ın Fevzipaşa Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanına geldi.


Bir müddet sonra yanındaki silahı kuyumcuya çekerek vitrindeki altınları isteyen Nedim V. ile Yıldırım tartışmaya başladı.

İkili arasında arbede çıkmasıyla durumu fark eden vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi.

Bölgeye gelen çok sayıda polis, Nedim V.'yi elindeki silahı alarak etkisiz hale getirdi.


Zanlı gözaltına alındı.

Fevzipaşa, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 07:02 Kaynak: AA
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