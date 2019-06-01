Son Dakika Haberleri: Erzincan'da LGS heyecanı
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Erzincan'da LGS heyecanı

20 dakika önce

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ikinci defa uygulanan ve isteğe bağlı olan Liselere Geçiş Sınavı'na(LGS), Erzincan'da yüzlerce öğrenci girdi.

Erzincan'da LGS heyecanı, System.String[]
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ikinci defa uygulanan ve isteğe bağlı olan Liselere Geçiş Sınavı'na(LGS), Erzincan'da yüzlerce öğrenci girdi.

Puanla öğrenci alan liselere girebilmek için öğrenciler sınıfta, aileleri ise okul önlerinde ter döktü. Sınava girecekleri okullara aileleriyle beraber gelen öğrenciler, saat 09.30'da başlayan ilk oturuma kısa süre kala dersliklere alındı. Dışarıda heyecanla bekleyen velilerden bazıları yanlarında getirdikleri Kuran-ı Kerim'i okuyarak, çocukları için dua etti.

İki ayrı oturumda yapılacak sınavın ilk oturumunda öğrencilere sözel bölümden 50 soru sorulacak. 75 dakikalık ilk oturumun bitmesiyle 45 dakikalık mola verilecek. Saat 11.30'da da ikinci oturum başlayacak. İkinci oturumda ise öğrenciler sayısal soruları yanıtlayacak.

Çocuklarının emeklerini alacağı sınavda başarılı olmaları için duada bulunan aileler, "Çocuklar uzun bir dönemdir bu sınava hazırlanıyordu. İnşallah arzu ettikleri okullara gidebilmeleri için başarılı olurlar" diye konuştular.

Öğrenciler ise "Bu sınava çok çalıştık. Zor bir sınav olacak. Ama başaracağız" dediler. - ERZİNCAN
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:26 Kaynak: İHA
Kuran-ı Kerim, milli eğitim bakanlığı, LGS, Erzincan, Güncel
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