Erzincan'da makarna yüklü tır greyderle çarpıştı, karayolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Erzincan'da makarna yüklü TIR greyderle çarpıştı, karayolu ulaşıma kapandı

ERZİNCAN - Sivas Karayolu Sakaltutan Mevki'nde makarna yüklü TIR kar ve tipi nedeniyle yol açma çalışması yapan iş makinesine çarparak şarampole uçtu. İki kişinin yaralandığı kazada makarna kolileri yola savruldu. Karayolu uzun süre ulaşıma kapanınca kilometrelerce araç konvoyu oluştu

Erzincan-Sivas karayolunun 40'ncı kilometresinde Sakaltutan geçidinde etkili olan kar ve tipi sürücülere zorlu anlar yaşatıyor. Akşam saatlerinde etkili olan yağışlı hava nedeniyle çok sayıda kaza meydana gelirken akşam saat 1800 sıralarında sürücüsü belirlenemeyen makarna yüklü TIR kayganlaşan yolda, karşıdan gelen ve yol açma çalışması yapan karayollarına ait iş makinesi ile çarpışarak şarampole uçtu. Devrilen TIR'daki tonlarca makarna yola savruldu. Kazada iş makinesi içerisindeki iki kişi yaralandı. Karayolu uzun süre ulaşıma kapanırken, uzun araç konvoyları oluştu. Vatandaşlar yaklaşık iki saat yolun açılmasını bekledi.