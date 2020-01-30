Erzincan'da makarna yüklü TIR ile iş makinesi çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzincan'da makarna yüklü TIR ile iş makinesi çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Erzincan'da makarna yüklü TIR ile iş makinesi çarpıştı: 2 yaralı

6 saat önce

Sivas karayolunda, makarna yüklü TIR, kar ve tipi nedeniyle yol açma çalışması yapan iş makinesine ile çarpışarak şarampole uçtu.

Erzincan'da makarna yüklü TIR ile iş makinesi çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]

Sivas karayolunda, makarna yüklü TIR, kar ve tipi nedeniyle yol açma çalışması yapan iş makinesine ile çarpışarak şarampole uçtu. İki kişinin yaralandığı kazada makarna kolileri yola savrulurken, kapanan yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Erzincan-Sivas karayolunun 40'ıncı kilometresi Sakaltutan geçidinde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen makarna yüklü TIR, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı yönden gelen ve yol açma çalışması yapan karayollarına ait iş makinesi ile çarpışarak şarampole uçtu. Devrilen TIR'daki tonlarca makarna yola savrulurken, iş makinesindeki iki kişi ise yaralandı. Kaza nedeniyle karayolu uzun süre ulaşıma kapanırken, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Vatandaşlar yaklaşık iki saat yolun açılmasını bekledi.


Erzincan, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 08:16 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Adalet Bakanı Gül: Türk bayrağını yırtan Yunan vekil için adli mercilerimiz harekete geçti
Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 2 işçi mahsur kaldı CHP'li Altay'ın TV8'de toplanan yardım paralarıyla ilgili suçlamasına AFAD'dan cevap geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azize Çelik ile telefonda görüştü

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 02:45:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzincan'da makarna yüklü TIR ile iş makinesi çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]